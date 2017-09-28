Лавринович: на Украине действует Конституция 1996 года

Экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович настаивает, что в Украине действует текст Конституции в редакции от 28 июня 1996 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Об этом он заявил в среду, выступая на заседании Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы своего адвоката на его арест.



Лавринович отметил, что в 2010 году Конституционный суд Украины принял решение об отмене внесения изменений в Конституцию, которые были осуществлены Верховной Радой в 2004 году во время Оранжевой революции и это решение по-прежнему действует.



Он считает, что решение, принятое Верховной Радой в феврале 2014 года, о возвращении к тексту Конституции 2004 года, состоялось с нарушением процедур и законодательства.



Экс-министр юстиции подчеркнул, что считает необоснованным подозрение его в тех действиях, которые он оценивает как добросовестное выполнение своих обязанностей и законов Украины.



Кроме того, по его словам, сообщение ему о подозрении было вручено следователем Генпрокуратуры 13 сентября с нарушениями, в частности, норм закона "Об адвокатуре".



Напомним, ассоциация адвокатов считает, что Лавриновичу вручили "пидозру" с грубыми нарушениями.



При этом самого Лавриновича в суде защищают 6 адвокатов.

