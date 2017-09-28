Кабмин ввел новый порядок получения помощи при рождении ребенка

Кабмин установил, что назначение помощи при рождении ребенка должно происходить на следующий день при подаче заявления на нее в электронном виде с использованием электронной подписи. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.



Постановлением предусмотрено, что в случае подачи заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи органы социальной защиты населения должны назначить такую помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.



Выплата средств единовременной части помощи при рождении ребенка будет проводиться не позднее следующего операционного дня.

