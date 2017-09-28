Апелляционный суд Киева освободил Лавриновича из-под ареста

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на 2 месяца. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял на заседании в среду. Этим же решением Апелляционный суд постановил освободить Лавриновича из-под стражи в зале суда.

Как сообщалось, 15 сентября Печерский райсуд избрал экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября.



Лавринович обвиняется Генеральной прокуратурой Украины в участии в организации конституционного переворота в 2010 году. Департамент специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению А.Лавриновича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.



6 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году. В частности, А.Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.



19 сентября адвокат Лавриновича Евгений Солодко подал апелляцию на решение суда об аресте.



В 2010 году Конституционный суд Украины возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

