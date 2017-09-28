Нацбанк Украины признал, что инфляция в этом году будет выше прогнозов

На конец 2017 года уровень инфляции в стране может оказаться выше текущего прогноза Национального банка Украины на уровне 9,1%, что вынудит Набанк применять более жесткую монетарную политику. Об этом сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.



"Монетарная политика должна реагировать на изменение фундаментальных факторов. Поэтому мы будем внимательно следить, чтобы эти временные факторы не превратились в фундаментальные. Кроме того, могут реализоваться инфляционные риски в плоскости фискальной политики. Если в результате мы увидим высокие риски невозврата инфляции к целевым ориентирам, тогда будем реагировать на это жесткой монетарной политикой", - сказал Сологуб в ходе традиционного совещания с руководителями крупнейших банков, давление временных факторов спровоцировало в Украине рост цен на мясную и молочную продукцию, овощи и табачные изделия.



Национальный банк в сентябре 2017 года принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых, как и предыдущие два месяца подряд – в июле и августе. По оценкам регулятора, инфляция в текущем году более существенно отклонится от центральной точки целевого диапазона на уровне 8% плюс-минус 2 п.п. на конец 2017 года.

