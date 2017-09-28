Ди Каприо сыграет главную роль в фильме "Рузвельт" Скорсезе

Оскароносный Леонардо Ди Каприо в очередной раз встретится на съемочной площадке с режиссером "Отступников" и "Банд Нью-Йорка" во время работы над фильмом "Рузвельт".



Байопик будет посвящен 26-му президенту США. Deadline полагает,что Ди Каприо сам вместе со Скорсезе будет продюсировать фильм. Сценарий заказан Скотту Блуму, который находится в простое со времен "Козырных тузов". В команду также приглашен актер и продюсер Чак Пачеко. О дате начала съемок пока не сообщается.



Теодор Рузвельт прожил насыщенную жизнь, полную подвигов и политических свершений. Он стал самым молодым президентом в истории США, когда 25-й президент Уильям Мак-Кинли был убит, а уже спустя четыре года получил Нобелевскую премию мира.



Можно предположить, что Ди Каприо, известного экологического активиста, в фигуре Рузвельта привлекает деятельность президента в области развития заповедников, национальных парков и лесов, а также его работа натуралиста и участника научных экспедиций в Латинской Америке.



В честь Теодора Рузвельта, заядлого охотника, который однажды сжалился над медвежонком, была названа популярная игрушка - медвежонок Тедди. На гигантском барельефе на горе Рашмор, созданном к 150-летию США, фигура Рузвельта находится рядом с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном и Авраамом Линкольном.







