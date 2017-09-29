Гнев - одна из причин проблем со сном

В исследовании специалистов из Университета Айовы приняли участие 436 добровольцев. Участники ответили на ряд вопросов о гневе и вспыльчивости. Затем добровольцев разделили на группы в зависимости от того, как они справлялись с гневом. После исследователи следили за сном участников, рассказывает The Daily Mail.



Исследование показало: люди, которые контролировали свой гнев и сохраняли самообладание под давлением, спали лучше всего. Люди, которые подавляли свой гнев, имели проблемы со сном. В целом у вспыльчивых людей, которым сложно было справляться со своим гневом, качество сна оказалось низким.



Вероятно, таким людям заснуть мешают негативные эмоции. Кроме того, гнев активирует сердечную деятельность, что, в свою очередь, усложняет процесс засыпания. Предыдущие исследования показали: проблемы со сном могут стать причиной гнева. Людям с нарушениями сна сложнее контролировать свои эмоции. То есть, возникает порочный круг.

