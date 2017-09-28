Появилось видео "брутальной" драки депутатов Киевского облсовета

Видео драки депутатов от "Блока Петра Порошенко" и партии "Батькивщина" в Киевском областном совете опубликовано на странице украинского Пятого канала на YouTube.



Во вторник о конфликте между парламентариями сообщил в Facebook активист партии "Свобода" Александр Аронец. По его словам, причиной драки стали требования "Блока Петра Порошенко" отправить в отставку руководство совета. "На защиту Стариковой (Анны Стариковой, главы облсовета. – Прим. ред.) встал депутат от "Батькивщины" Хахулин, на которого напал Карлюк и брутально избил. Депутат лежит, ему вызвали скорую", — написал Аронец.



На кадрах видно, как к Стариковой подходит представитель "Блока Петра Порошенко" Виталий Карлюк и отбирает у нее микрофон. В ситуацию вмешивается член "Батькивщины" Владислав Хахулин, который получает удар в лицо от Карлюка.



По сообщениям портала "Страна.UA", у отправленного в нокаут депутата диагностировано сотрясение мозга и сломана челюсть.







