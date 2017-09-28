Генпрокурор Беларуси: коррупция на Украине привела к разложению государства

Коррупция на Украине способствовала разложению государственного аппарата и росту теневой экономики. Такое мнение выразил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк в ходе заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Казани.



"Мы видим, что некоторые страны пожинают плоды нерешительных действий, когда коррупция способствовала разложению государственного аппарата и росту теневой экономики. Не надо далеко ходить за примерами, рядом наши братья - украинцы - во что превратили свою страну. Как следствие, возникла реальная угроза основам государственности, правам человека, экономическому прогрессу и моральным устоям общества", - сказал он.

