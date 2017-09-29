ФСБ: в Ингушетии обнаружена могила Доку Умарова

ФСБ России подтвердила сведения об обнаружении в горной местности на территории Ингушетии останков главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова. Ранее СМИ неоднократно сообщали о ликвидации лидера "Имарата Кавказ"*, но впоследствии эта информация всякий раз не находила подтверждения.



В сообщении ФСБ утверждается, что сотрудникам спецслужбы удалось обнаружить останки Умарова и четырех членов его банды. "ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года", - сообщили "Интерфаксу" в среду, 27 сентября, в ЦОС ФСБ России.



В ФСБ напоминают, что Умаров являлся главарем международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, деятельность которой запрещена решением Верховного суда РФ в феврале 2010 года. Лидер северокавказских боевиков действовал совместно с эмиссарами международных террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*



Спецслужба подчеркивает, что Доку Умаров совместно с уничтоженным в 2006 году Шамилем Басаевым являлся непосредственным организатором нападения на Дагестан в 1999 году и серии диверсионно-террористических акций на территории России, совершенных членами бандформирований на объектах транспортной инфраструктуры и общественных местах в период с 2003-го по 2013 годы, "которые повлекли значительное количество человеческих жертв".



Информированный источник "Интерфакса" утверждает, что Доку Умаров умер в 2013 году от отравления высокотоксичным веществом. "В 2013 году была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом", - пояснил он.



Собеседник агентства добавил, что недавно обнаруженные останки Умарова доставили в Москву "с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности". Экспертиза подтвердила личность главаря бандформирования.



Отметим, официально боевые отравляющие вещества на вооружении российских спецслужб не стоят, поскольку подпадают под действие Конвенции о запрещении химического оружия. При этом известно, что полевой командир Хаттаб, ответственный за теракты в Москве, Буйнакске и Волгодонске и ликвидированный в 2002, был отравлен завербованным боевиком. Также российские спецслужбы подозревали в отравлении радиоактивным полонием-210 бывшего офицера ФСБ, соавтора книги "ФСБ взрывает Россию" Александра Литвиненко.



В среду, 27 сентября, стало известно, что в России уничтожены последние запасы химического оружия. Россия завершила работу по уничтожению химоружия с опережением графика: в 2017 году вместо 2020. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершение процесса уничтожения химоружия в России назвали исторической вехой для международного сообщества.



После обнаружения захоронения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что со смертью Доку Умарова международным террористам был "сломан хребет". "Уничтожение Доку Умарова стало переломным моментом в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Международным террористам был сломан хребет. Уверен, что международный терроризм никогда не поднимет голову в нашей республике, в нашем регионе", - приводит "Интерфакс" сообщение главы Чечни в Telegram-канале.



"Уничтожение "террориста номер один" говорит о том, что бандитов, где бы они не скрывались, настигнет справедливое возмездие. Достойный вклад в ликвидацию Умарова внесли и наши подразделения", - добавил Кадыров.



Об обнаружении могилы Умарова в Сунженском районе Ингушетии стало известно два дня назад. На местонахождение захоронения указал один из боевиков, воевавших в Сирии и задержанных в России за участие в военных действиях. Останки были завернуты в плащ-палатку, в той же могиле находились тела еще четырех человек.



Информация о смерти Умарова публиковалась более 10 раз, в апреле 2014 года фото предполагаемого трупа боевика опубликовал Кадыров. Позже чеченский лидер удалил запись.



Директор ФСБ Александр Бортников официально /russia/08apr2014/umarov.html сообщал о нейтрализации бандглаваря Доку Умарова еще в апреле 2014 года. К тому времени проживающий в Лондоне бывший эмиссар чеченских сепаратистов Ахмед Закаев утверждал, что Умаров скончался еще летом 2013 года якобы от вызванной ранением гангрены, развившейся на почве сахарного диабета.



В январе 2014 года источник в правоохранительных органах Чечни заявил, что силовые структуры располагают косвенными доказательствами смерти лидера "Имарата Кавказ" Доку Умарова, который якобы погиб 16 января 2014 года. Спустя примерно месяц появилась информация, что Умаров был отравлен во время инспекции одной из зимних баз чеченских боевиков. А четверо причастных якобы к "отравлению" лидера "Имарат Кавказ" боевиков были расстреляны.



В январе 2011 года года сообщалось, что Умарова вместе с группой боевиков накрыли в горах авиаударом. Однако после поисковой операции в местах вероятного уничтожения бандгруппы эти данные не подтвердились.



В марте 2011 года спецслужбы РФ сообщили, что в горно-лесистой местности Сунженского района Ингушетии была проведена масштабная спецоперация против боевиков. По данным "Интерфакса", на лагерь бандитов тогда была сброшена мощная бомба. Были уничтожены 17 членов незаконных вооруженных формирований, в их числе идеолог бандформирований по кличке Абу-Супьян. В результате этого авиаудара Умаров якобы получил тяжелую контузию, а через некоторое время скончался.



В 2010 году во время спецоперации в том же Сунженском районе Ингушетии были уничтожены 14 боевиков, в том числе и бывший личный телохранитель Умарова Исраилов и лидер бандподполья Сунженского района Иса Дзейтов. Однако самого Умарова среди них не оказалось. Но властям пришлось оправдываться за гибель мирных жителей, которые попали под перестрелку между боевиками и спецслужбами.



В январе того же 2010 года спецоперация по поимке Умарова проводилась в Чечне под непосредственным руководством главы республики Рамзана Кадырова. Лидера боевиков тогда найти не удалось, зато был уничтожен амир Чингисхан Гишаев, входивший в ближайшее окружение Доку Умарова.



В июне 2009 года сообщалось, что Умаров был уничтожен в ходе спецоперации на границе Ингушетии и Чечни. Однако позднее выяснилось, что информация не соответствует действительности.



В конце января 2005 года спецслужбы также распространили информацию о гибели Доку Умарова. Тогда утверждалось, что он был тяжело ранен в бою с федеральным спецназом в высокогорном Итум-Калинском районе, близ административной границы с Грузией. Позднее его состояние якобы резко ухудшилось (у него было прострелено легкое и задеты другие жизненно важные органы), и он скончался. Вскоре выяснилось, что Умаров, хотя и был ранен, но не смертельно.



Доку Умаров родился 13 апреля 1964 года в селении Харсеной Шатойского района Чечни. Получил высшее образование по специальности "строитель".



В первую чеченскую кампанию о деятельности Умарова было мало сведений. Известно, что он женился на дочери близкого соратника Джохара Дудаева и влиятельного полевого командира Дауда Ахмадова и что имеет шестерых детей. После смерти Ахмадова командование его отрядами перешло к зятю.



В эти годы Умаров командовал батальоном спецназа "Борз", который впоследствии был переформирован в полк. Имеет чин бригадного генерала ВС Ичкерии.



В 1997 году Доку Умаров был назначен главой Совета Безопасности Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) и занимал этот пост до 2005 года, до момента принятия им должности вице-президента ЧРИ. Одновременно с этим стал директором Службы Национальной Безопасности ЧРИ.



В ходе боевых действий погибли два брата Доку Умарова - Муса и Иса. Многие родные и близкие Умарова были взяты в заложники. По некоторым данным, к захватам причастны люди нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова.



Сам Умаров, по данным спецслужб, причастен к похищениям людей в Чечне в 1996-1999 годах. Его считают заказчиком ряда крупных терактов на юге России, в том числе и подрывов электропоездов в Кавминводах в 2003 году.



В 2006-2007 годах был президентом самопровозглашенной республики Ичкерия, а после объявил о создании "Имарата Кавказ"*. Он взял на себя ответственность за организацию подрыва "Невского экспресса" в 2009 году, взрывов в московском метро в 2010 году и аэропорту Домодедово в 2011 году.

