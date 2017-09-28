Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер у себя дома на 92-м году жизни, сообщает телеканал CNN. Причина смерти пока неизвестна.



Хью Хефнер основал Playboy в 1953 году, вложив $600 из своих сбережений и $10 тысяч инвестиций. Начав с журнала, он построил развлекательную империю, достигшую пика развития в семидесятые. Тогда в нее входили телешоу, джазовый фестиваль и сеть клубов с официантками в фирменной одежде в виде кроличьих ушек и хвостиков.



Будущий основатель мужского журнала родился в 1926 году в семье бухгалтера и учительницы протестантского вероисповедания. По его словам, это были хорошие люди, сдерживавшие все свои порывы. У него дома запрещалось обниматься и целоваться.



В 1944 году он окончил среднюю школу и пошел на военную службу в качестве корреспондента. Этот опыт пригодился Хефнеру при дальнейшей работе в журнале Esquire, где ему пришла в голову идея создать собственный журнал. Первый номер вышел в декабре 1953 года с актрисой Мэрилин Монро на обложке.



Последние годы жизни Хефнер провел в своем особняке, развлекаясь с молодыми женщинами. Он не стеснялся признаваться, что пользуется виагрой для поддержания устоявшегося образа жизни.



Как сообщалось, осенью 2016 года состояние здоровья Хью Хефнера резко ухудшилось. СМИ писали, что он якобы похудел на 40 килограмм и не выходит на публику уже несколько месяцев.

