Россия отправила в Донбасс очередной гуманитарный конвой

На неподконтрольную Украине часть Донбасса из России отправился 69-й гуманитарный конвой, сообщает МЧС РФ.



"69-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы", – говорится в сообщении.



Российские власти сообщили, что автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди них детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.



В пути колонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска Донецк, вторая – Матвеев Курган. После этого колонны проследуют в Донецк и Луганск.



"За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", – добавили в МЧС.



В ведомстве уверяют, что с августа 2014 года доставили в Донецкую и Луганскую области более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.

