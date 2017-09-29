Полторак: на арсенале в Калиновке хранилось 68 тонн пригодных боеприпасов

На арсенале в Калиновке Винницкой области хранилось 83 тыс. тонн боеприпасов из которых только 68 тонн было пригодно к использованию, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на заседании военного кабинета в среду.



При этом, потенциальная общая вместительность арсенала – 140 тыс. тонн.



"В настоящее время распространение пожара приостановлено, локализовано. Есть задымление территории. Но открытого огня нет. В последние часы нет и взрывов на территории хранилища", - заявил министр.



По данным Полторака, в 2014 году на обустройство Калиновского арсенала было выделено 500 тыс. грн., а в текущем году – 25 млн. грн.

