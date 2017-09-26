Война языком

Сегодня вступает в силу закон "Об образовании". Взрывы в Калиновке отгремели, последствия за месяц-другой ликвидируют, а тема “существенного расширения украинского языка в школьном обучении” будет штормить Украину еще долго. И, возможно, взорвет ее изнутри. Фактически мы открываем второй фронт войны. Один уже есть – с Россией, второй с... Евросоюзом. В лице соседних стран. Маленькая победоносная гипотетическая война против Венгрии – это то, чего нам не хватало для полного евроинтеграционного счастья? Что ж, испытаем удачу...



Об образовательном законе много пишут. И наш сайт тоже не исключение. Но я хочу сказать о другом – не о законе, а о позиционировании Украины в мировом и европейском пространстве.



Общепринято воспринимать нашу страну как жертву агрессии России. Это четко звучит в официальной риторике США и чуть более сглаженно в высказываниях лидеров Евросоюза. При этом западные покровители, поддерживая нас морально и материально, постоянно сетуют, что “собачка шаловлива” и порой коррупционно гадит вопреки общеевропейским ценностям. Но “мы ее выдрессируем”, будет то, что надо.



И вдруг всем открылось несколько иное лицо Украины. Неудобное и неевропейское. Националистическое не на словах, а на деле. Это стало не смешно всем. И чуточку страшно соседям, которым мы тут же указали на их незавидное место в нашей иерархии ценностей. Тоже мне – осколки Австро-Венгерской империи, по историческому недоразумению не ставшие частью Великой Украины.



Возможно, я утрирую. Но именно так воспринимают происходящее мои знакомые в Европе. Никто уже не вспоминает о том, в каком году какой пункт закона об образовании вступает в силу. Зато все цитируют высказывания наших политиков и должностных лиц. И с ужасом читают выводы “икспердов”, что соседние страны Восточной Европы – это вовсе не союзники наши. Так, случайные соседи. У нас с ними на сегодня НЕТ НИ ОДНОГО договора о союзнических отношениях.



Я просто приведу для примера несколько цитат и заголовков из новостей, а вы все поймете сами. Причем, чтобы никто не сказал, мол, я это выдумал, предъявляю вещественные доказательства в виде фотокопий.

















Знаете, что самое ужасное? Что я, как журналист и гражданин, не могу повлиять на этих людей. Мне бы хотелось остановить главу комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Викторию Сюмар и сказать: “Дура, что ты пишешь? Зачем ты оскорбляешь премьер-министра страны-члена Евросоюза, называя его “националистом, который хочет, чтобы территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими”? Сейчас венгерские паспорта у половины жителей Закарпатья. А после такого раздрая с Венгрией будут у всех.



И не надо обольщаться по поводу Испании, которая играет мускулами, пугая Каталонию. Они могут заблокировать 140 сайтов, поддерживающих проведение референдума о независимости, могут арестовать министров, могут направить им нового начальника полиции, на которого барселонские копы “кладут с прибором”. Но я не верю, что Мадрид начнет войсковую операцию против Барселоны и будет из “Градов” обстреливать архитектурные шедевры Гауди. Ну, вот не верю и все. Хотя опыт гражданской войны у Испании есть. И он хрестоматийный.



В связи с этим у меня возникает вопрос: если мы не собираемся воевать с Венгрией, для чего это виртуальное “бряцание оружием”? Наезды и нападки? Заявления о том, что мы их победим в рамках Евросоюза? Что мы сильнее, чем они и устроим им такую обструкцию в евроструктурах, что мало не покажется? Зачем?



Ведь и так понятно, что Европа будет защищать “своих”, а мы для нее не “свои”. Я бы даже сказал, что чужие, которых из вежливости допустили к европейским ценностям как пострадавших от России. И то, что европейцы не делают таких же резких заявлений в наш адрес, говорит не о поддержке с их стороны, а о бюрократической вежливости.



Цитата: “Пресс-секретарь генсека Совета Европы подчеркнул, что языки меньшинств нужно уважать". Как сообщил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген в своем аккаунте в Twitter, в Совете Европы "разочарованы тем, что закон о языке в Украине принят без консультаций с нами».



Да, они хотят (и просто требуют) экспертизы закона об образовании. И потом, уже имея документальное подтверждение заявленных противоречий, могут тыкать нас носом в нашу неправоту. Такие они, европейцы. Формалисты.



А мы никаких экспертиз не ждем. Мы “выжигаем” врага на его территории. Я понимаю Сюмар и Арьева – они депутаты парламента. В каком-то смысле свободные политические художники. Но удивляет меня заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев. Вроде бы и дипломат, и должностное лицо. Но несет такой бред...



"Эти все истерические заявления венгерской стороны связаны прежде всего с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году, а также с тем, что Венгрия хочет отвлечь внимание от нынешних проблем в отношениях с ЕС, в частности, в контексте миграционных вопросов", – сказал он в интервью Радио «Свобода».



Сгладить острые углы попыталась вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе – выходец с “пинчуковского“ форума YES. Вижу, что ей неловко, потому что приходится напрямую объясняться с высокими иностранными гостями.



Поэтому Климпуш-Цинцадзе заверила, что “анализ экспертами Совета Европы украинского закона "Об образовании" должен снять все манипуляции вокруг него”. И скромно подыграла коллегам, заметив, что “хотела видеть гораздо меньше эмоций со стороны наших партнеров и коллег из разных стран, прежде всего сопредельных, и манипуляций с их представлением информации, что якобы у нас нарушаются права нацменьшинств". Но венгры этот месседж вряд ли услышали.







Тем более что “гениальный” Павел Климкин заявил следующее: “Мы работаем над тем, чтобы украинцы венгерского происхождения чувствовали себя комфортно и в ЕС, и в Украине”. Согласитесь, с министром иностранных дел нам “повезло”. Никто не додумался намекнуть венграм, что мы обеспечиваем им комфорт в Евросоюзе. Они всегда наивно полагали, что наоборот. Не мы им, а они нам. Поскольку они – члены, а мы пока еще “приший кобилі хвіст”.



Ну и, конечно, в споре с Европой не обошлось без “пуштунов”, которых мой коллега иронически называет “таджиками”. Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил, что “Украина не запрещает венгерский язык. Но мы, черт возьми, просим учить еще и украинский. В Венгрии забыли, что Украина – это единственная страна в ЕС, граждане которой заплатили жизнями за свой выбор”. Спасибо, Мустафа. ЕС тебя не забудет.



Итак, что у нас в сухом остатке? Дошкольное (садик) и начальное (первые четыре класса) образование может приобретаться на родном языке. При этом большой упор будет сделан на овладение государственным языком. Далее, начиная с базового уровня, обучение будет осуществляться почти исключительно на украинском языке.



Беспокойство по поводу “языковой нормы” выразили Венгрия, Молдова, Польша, Россия, Болгария и Греция. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что решил не посещать Украину в октябре из-за нового украинского закона "Об образовании". В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что визит президента Румынии в Киев не отменен, а перенесен. Дипломаты, что с них возьмешь…



Украина вступила в полосу выяснения отношений с соседями, с которыми когда-то, в далеком прошлом, была в составе, условно говоря, единых империй: Польско-Литовского княжества, Австро-Венгрии и т.д. Это нехорошо для нас, поскольку попахивает (пусть и отдаленно) федерализацией. Исторические корни для этого есть.



При этом все понимают, что закон об образовании – это только первый кирпич в фундамент “мовной гегемонии”. Не секрет, что в Верховной Раде еще летом зарегистрирован законопроект, который предусматривает доминирование украинского языка во всех сферах публичной жизни – в органах власти, суде, уголовном производстве, магазинах, школах, больницах.



На украинский хотят перевести минимум половину издаваемых в Украине книг, подавляющее большинство газет, журналов, интернет-сайтов и даже... соцсети. Более того, за русский язык хотят штрафовать. Эксперты убеждены: если закон примут (а шансы очень велики), это новый виток для раскола страны.



Как пишут СМИ, одна из основных новелл проекта – создание языковой комиссии, которая будет следить за утверждением украинского языка.



Согласно проекту, язык прочнее укрепляется не только в госорганах, но также и в сфере услуг, больницах, школах. А за нарушение – штраф в размере 3400-6800 грн. По замыслу авторов, одна из задач проекта – «развивать самобытный язык титульной нации».



Чиновники получат право измерять уровень владения языком у госслужащих, у тех, кто планирует получить украинское гражданство. А если члены комиссии увидят признаки «надругательства» над языком, например, в магазине или аптеке (а речь может идти и о грамматических ошибках в названии продуктов, ведь будут нарушены «стандарты языка»), смогут выписать предпринимателям штраф.



Понимаете, в чем прикол? Пока можно оправдаться тем, что не учил украинский язык в школе в достаточной для свободного общения степени. А после принятия закона об образовании, да еще если вслед за ним примут описанный выше закон о языке, никаких отговорок быть не может.



Без полноценного знания украинского языка возможности учебы в вузах, поступления на госслужбу или даже избрание представителем местного самоуправления почти сводятся на нет.



А тут же подтягивается и право проживания в Украине. Кто не владеет мовой, тот “давай, до свидания!”. Во всяком случае, это следует из заявления писательницы Оксаны Забужко (не путать с «детской сказочницей» Ларисой Ницой, которая швыряет мелочью в лицо русскоязычным продавцам).



Забужко заявила, что закон "Об образовании" может стать шагом к принятию закона о гражданстве Украины. По ее мнению, представители национальных меньшинств должны сделать свой выбор и принять правила жизни в Украине



"Спалились все, кто выжидал, когда Путин раздробит Украину, и примерялся к своему лакомому куску. Им уже общественность ответила на уровне шутки: "Так закройте у себя украинские школы. Ой, у вас таких нет!". Просто досадно, что уже 2017 год, а путинское влияние не уменьшается. Призрак империализма бродит по Европе. И на такие фантомы Путин, как на живца, ловит своих приспешников. Вот так – отрыжкой империализма – ХХ век дает о себе знать. Мы просто должны это понимать и осознать, как бороться, как не поддаваться, как на это отвечать. Но чем жестче будут санкции к России, тем тише будут голоса мечтающих о своем кусочке Украины", – отметила она.



Знаете, самое печальное, что ее тоже читают европейские соседи. Они все читают, поскольку ситуация их явно напрягает. И то, что в венгерском Закарпатье жестоко избили приезжих грибников, почему-то мне кажется даже более зловещим симптомом, чем очередной подрыв склада боеприпасов путинскими агентами.



P.S. Возможно, я ошибаюсь. Дай, Бог, чтобы ошибся. Кстати, пословицу вспомнил, даже не знаю, почему: “Язык мой – враг мой”.



