Экспертиза не нашла признаков сепаратизма в заявлениях Януковича

Лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в заявлениях экс-президента Украины Виктора Януковича и его письме президенту России Владимиру Путину. Об этом в четверг на заседании по делу Януковича о госизмене сообщил судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.

"Призывов к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ, публичных высказываниях Януковича и в письме [президенту России] от 1 марта 2014 года нет", - сказал он.



По словам судьи, экспертиза также не нашла в высказываниях бывшего президента "прямых призывов к агрессивной войне". Однако, по выводам экспертов, продолжил судья, "высказывания Януковича и его письмо Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины".

