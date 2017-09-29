Порошенко призывает Минобразо не быть пассивными в диалоге о законе "Об образовании"

Президент Украины Петр Порошенко призывает Министерство образования и науки занимать активную позицию в защите своего видения обязательных гарантий и прав национальных меньшинств.



"Насколько я понимаю, Министерство образования по моему поручению уже обратилось к Совету Европы, к Венецианской комиссии. Но прошу, госпожа Лилия (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич – ИФ), чтобы мы не были пассивными "ждунами" и активно защищали свое видение обязательных гарантий прав национальных меньшинств", - сказал Порошенко на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве.



Он подчеркнул, что необходимо приложить немало усилий, чтобы разъяснить свою позицию европейским партнерам Украины и, прежде всего, соседям.



"Показать им и всем европейским структурам, что языковая статья украинского образовательного закона отвечает европейским практикам. И очень важно, чтобы в этой дискуссии мы слышали друг друга: мы слышали их, но и они обязательно слышали нас. Новый закон об образовании должен не отдалить нас от Европы, ни в коем случае, а наоборот - приблизить", - заявил президент.



Глава государства отметил, что, подписывая закон, который поддерживает украинский язык, он внимательно следит за тем, "чтобы оставалось широкое пространство для свободного развития других языков, на которых говорят граждане Украины".



"Украина демонстрировала и далее будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое полностью отвечает нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами", - заверил Порошенко.



Президент также считает, что результаты экспертизы закона об образовании, осуществленной Советом Европы и Венецианской комиссией, могут быть учтены в новой редакции закона "О среднем образовании": "Результаты экспертизы и этой дискуссии, результаты переговоров с нашими партнёрами могут быть учтены и в новой редакции закона о среднем образовании".



Как сообщалось, Министерство образования и науки Украины направило в Совет Европы письмо, в котором заявило о намерении отправить на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право ("Венецианская комиссия") статью о языке обучения закона "Об образовании".

