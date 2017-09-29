Прокурор: пожар в одесском лагере мог произойти из-за кипятильника

Пожар в одесском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей, мог произойти из-за оставленного без присмотра включенного кипятильника, заявил в четверг на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко.



Он отметил, что для окончательных выводов необходимо завершение всех назначенных экспертиз.



"Вместе с тем, подтверждаю, что следственными органами установлено наличие остатков кипятильника именно в том месте, где и был эпицентр пожара. Кроме того, согласно показаниям свидетелей, проживающая в данном помещении руководитель ансамбля сказала, что она забыла кипятильник и побежала…", — приводит его слова украинское информагентство УНИАН.



Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд ранее арестовал директора и воспитательницу лагеря, которая отвечала за пожарную безопасность.

