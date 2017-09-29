В МВФ назвали условия для выделения нового транша Украине

Имплементация пенсионной реформы является критически важной для выделения Украине очередного транша, заявил представитель Международного валютного фонда (МВФ) Уильям Мюррей в рамках регулярного брифинга для журналистов.



"Имплементация пенсионной реформы является критически важным вопросом для завершения 4 обзора в рамках программы МВФ. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями в части имплементации пунктов этой реформы", — сказал он.

