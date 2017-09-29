"Оппозиционный блок" намерен оспорить в суде закон об образовании

Депутат "Оппозиционного блока" Украины Александр Вилкул заявил, что намерен оспорить в Конституционном суде (КС) закон об образовании, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения и спровоцировал скандал с соседями Украины.



Закон "Об образовании", которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в сфере образования на Украине, в четверг вступил в силу и будет вводиться поэтапно с 1 сентября 2018 года по 2020 год. Документ уже вызвал шквал критики со стороны ряда стран-соседей Украины. Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.



"Для подачи в Конституционный суд необходимы подписи 45 народных депутатов. Начал сбор подписей. Надеюсь, на следующей неделе внесу обращение в суд. Понимаю, на КС будут давить. Но пройти эту инстанцию важно перед подачей в Европейский суд по правам человека", — написал Вилкул на своей странице в Facebook.



В соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

