Ведущие блогеры на офлайн-слете инициировали импичмент президента Порошенко

В Киеве ведущие блогеры Украины в четверг, 28 сентября, провели Слет, на котором обсуждали ситуацию со свободой слова в Украине и инициирование импичмента президента Украины Петра Порошенко, сообщает издание Вести.



По информации издания, Слет блогеров Украины (СБУ) собрал на одной оффлайн-площадке как именитых блогеров с многотысячной аудиторией, так и новичков украинской блогосферы.



Программа включала флешмобы, мастер-классы и видеоконференции с блогерами из ЕС. Тема - ситуация со свободой слова в Украине и инициирование импичмента Порошенко.



По итогам мероприятия присутствовавшие блогеры и журналисты подписали обращение к Верховной Раде Украины и всем международным институтам по защите прав человека с описанием нарушений свободы слова в Украине и требованием инициировать импичмент президента.



Издание отмечает, что идею блогеров "развиртуализироваться" и собираться для обсуждения наболевших проблем поддержала экс-народный депутат Украины Елена Бондаренко, у которой десятки тысяч подписчиков в сети Facebook. В частности, она отметила факты нарушения свободы слова в Украине и назвала фейками заявления о демократическом устройстве Украины.



"Если я не уехала, значит я верю, что все еще можно изменить! Их страх - это наша сила, наш страх - это их сила!", - цитируют Вести Бондаренко.



Кроме того, из Брюсселя поддержал Елену Бондаренко журналист Руслан Коцаба, который заявил, что "правду теперь можно говорить или в сети, или за пределами Украины".









"Порошенко делает все для того, чтобы даже в интернете был сплошной "одобрямс". Как это он сделал на большинстве телеканалов, и вообще во всех СМИ. Еще на прошлой неделе в Брюсселе, на пресс-конференции, я сказал, что мы, адекватные журналисты и блогеры, должны инициировать процедуру народного импичмента!", - сказал Коцаба.



К словам коллег также присоединилась известный адвокат и блогер Татьяна Монтян, аудитория которой превысила 100 тысяч фолловеров. Она также перечислила многочисленные факты грубых нарушений прав и свобод, которые гарантирует Конституция Украины, но "не гарантирует Порошенко".









Модератор слета Александр Семченко, автор популярного YouTube-канала, пошутил, что из-за аббревиатуры (СБУ) их мероприятие могут по ошибке посетить не только блогеры. Так и произошло: в помещение, где проводился слет, ворвались люди, представившиеся патриотами, и начали срывать мероприятие. Затем к ним присоединилась районная полиция, которая, по информации Вестей, так и не смогла объяснить, какое правонарушение они пытаются пресечь и что здесь делают.



Напомним, ранее в Брюсселе в пресс-центре Brussels Press Club Europe состоялся брифинг украинских журналистов, которые выступили с инициативой объявления импичмента Петру Порошенко за нарушения конституционных прав свободы слова.

