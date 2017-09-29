Журналиста Дмитрия Васильца осудили на 9 лет лишения свободы

Журналиста Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина Бердичевский суд признал виновными. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда. Обоим дали по 9 лет лишения свободы. В этот срок учитывается время, проведенное ими в СИЗО, где Василец и Тимонин находятся с 2015 года.

Приговор зачитывался в отсутствие подсудимых. Васильца силой вывели из зала заседаний по приказу судьи - подсудимый начал критиковать суд за принятое решение.



Евгений Тимонин сам вышел из зала.









В прошлом году журналиста Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности, в создании канала "Новороссия ТВ". Как утверждал сам журналист, он не имеет к телеканалу никакого отношения и не причастен ни к его формированию, ни к созданию и распространению информации на этом телеканале.

