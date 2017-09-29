Россия призвала ОБСЕ дать оценку новому украинскому закону об образовании

Россия призывает профильные институты ОБСЕ дать принципиальную оценку украинскому закону об образовании, которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в стране. Об этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в четверг на заседании постоянного совета организации.



"Призываем Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, БДИПЧ, австрийское председательство и генсекретаря ОБСЕ дать принципиальную оценку указанному закону и вплотную заняться, наконец, ситуацией с правами нацменьшинств на Украине", — сказал он.



В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.



В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Украины в ЕС, а сам документ назвал "позорным". В Москве также считают, что закон противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева.



Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.

