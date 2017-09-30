Украина хочет одолжить миллиард у Всемирного банка

Украина планирует привлечь миллиард долларов у Всемирного банка. Об этом в интервью Bloomberg сообщил заместитель министра финансов Украины Юрий Буца.



По его словам, сейчас переговоры в самом разгаре.



"Мы ведем переговоры со Всемирным банком, но мы еще не достигли окончательного соглашения, и эта сумма может быть значительно меньшей. Заимствовать у международных финансовых учреждений и других официальных кредиторов гораздо дешевле, чем выходить на рынок", - сказал Буца.



Замминистра уточнил, что в целом в следующем году Украина планирует привлечь около 8 млрд долларов финансирования; программа МВФ предусматривает привлечение 2 млрд долларов.



Напомним, за 25 лет Всемирный банк вложил в украинские проекты $11,6 млрд.

