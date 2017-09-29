Украина остановила поставки оружия Южному Судану

25 сентября международная правозащитная организация Amnesty International сообщила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.



По данным организации, украинский государственный спецэкспортер продукции военного назначения "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку пулеметов, минометов, РПГ и боеприпасов в Южный Судан. В Amnesty International подчеркнули, что участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, который подписала Украина.



В документах Проекта по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) Украина стала ключевым узлом нелегальной торговли оружием с Африкой.



"Страна" сравнила, как менялась реакция на эти обвинения у официальных лиц Украины.



Фаза первая. "Оружие не поставляли"



Государственная внешнеторговая фирма "Укринмаш" заявила, что никогда не поставляла оружие в Южный Судан, а расследования Amnesty International полностью не соответствуют действительности.



"Укринмаш" никогда не поставлял, упомянутое в контракте оружие, в Южный Судан. Контракт был подписан и не выполнен, и не состоялся, и не состоится. Не было получено экспортной лицензии", - сказал представитель компании.



При этом в "Укринмаш" указали, что "Южный Судан не находится под санкциями, которые запрещают поставлять оружие".



Фаза вторая. "Это внешний заказ"



Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз категорически отвергла возможность торговли оружием с Южным Суданом и написала на своем Facebook, что заявление о поставках Украиной оружия в эту страну дискредитирует прежде всего Amnesty International.



"После обвинений в адрес государства в поставках ракетных технологий КНДР и других инсинуаций, из которых "торчат уши" Кремля, доклад AI наводит на мысль относительно очередных выбросов, которые имеют внешний заказ", - заявила Фриз. По ее словам, с 2014 года весь экспорт оружия Украины является абсолютно прозрачным.



Фаза третья. "Это конкуренция"



У Порошенко заявили, что последние обвинения Украины в якобы незаконной торговле оружием связаны с конкуренцией на рынке. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.



"Этот вопрос связан с определенной конкуренцией на рынке вооружений. Для нас важно, чтобы это военное сотрудничество велось в рамках резолюций Совета безопасности ООН и соответствовало международным стандартам. Если это так, то я не вижу никаких сенсаций", - сказал он. Елисеев подчеркнул, что в Украине есть мощная система государственно-экспертного контроля, созданная при участии американской стороны.



Фаза четвертая. "Имеем право продавать оружие в Южный Судан"



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина имеет право продавать оружие Южному Судану.



"Это страна, которая является членом Организации Объединенных Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в Украине. Не существует сегодня каких-то ограничений, санкций, принятых Организацией Объединенных наций по отношению к этой стране, и поэтому говорить, что Украины нарушила какие-то санкции – это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет", - сказал он.



Турчинов считает, что распространение информации о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан – это одна из попыток прекратить начало военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами и нанести Украине моральный ущерб". Он также подчеркнул, что Украина не собирается уходить с рынка вооружений.



Фаза пятая. "Поставки оружия в Южный Судан приостановлены"



"Несмотря на то, что санкций этих не существует, все равно предприятия оборонпрома приняли решение не поставлять оружие в эту страну, пока там не будет нормализована ситуация", – заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

