На Украине снизилась средняя зарплата

Средняя заработная плата на Украине в августе уменьшилась по сравнению с июнем на 3,1 до 7114 гривен в месяц. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает Государственная служба статистики.



Как отмечается, самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 11 073 гривен в месяц.



На втором месте находится Донецкая область. Тут в среднем украинцы получают в месяц 7753 гривны.



Третье место за Киевской область. В этом регионе средняя зарплата зафиксировалась на отметке в 7215 гривен.



Самый низкий уровень оказался в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 5503 гривен в месяц.

