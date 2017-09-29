Пропавший охранник Яроша нашелся в российском СИЗО?

Бывший охранник нардепа и экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша Александр Шумков, который пропал месяц назад в Херсоне, сейчас находится в российском СИЗО по подозрению в участии в "экстремистских организациях". Об этом говорится в сообщении "Самообороны Херсона" в Facebook.



26 сентября матери Шумкова пришло письмо из России, что ее сын находится в Брянском СИЗО и ему сообщено о подозрении в участии в экстремистских организациях".



"Месяц назад он пропал. Без каких-либо предупреждений. Просто не приехал с работы домой. Через какое-то время коллаборационист Журавко выложил пост, что ему якобы из Украины сообщили, как будто Александр пересекал границу с РФ и что его задержала ФСБ и отпустила. Никаким образом до этого времени информация о пересечении границы не подтверждалась, а сам Александр просто пропал. Мы знаем, что добровольно националист не мог пересечь границу страны-агрессора и считаем, что есть люди, причастные к его похищению", - говорится в сообщении.



Об исчезновении Шумкова заявили в полицию, СБУ. Мать в ближайшее время будет в Киеве и обратится в МИД с целью дальнейшего выяснения обстоятельств через консульства.

