Украинцам обещают больше миллиона рабочих мест

В Украине в следующем году появится около 1,1 млн новых рабочих мест. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, сообщает Укринформ.



"У нас завершена работа по развитию рынка труда Украины на 2018 год. Мы подсчитали, что на следующий год в Украине будет создано около 1 миллиона 100 тысяч рабочих мест. Это говорит о том, что экономика из стагнации переходит в развитие. И цифры говорят об увеличении заработной платы, увеличении рабочих мест, вакансий", - сказал Ярошенко.



На сегодняшний день в базе данных службы занятости есть около 110 тысяч свободных рабочих мест.



"Если сравнивать с периодом прошлого года, то это почти на 70% больше", - добавил Ярошенко.



Напомним, по официальным данным в Украине количество безработных сократилось на 12%.

