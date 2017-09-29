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Опубликован рейтинг самых сексуальных клипов всех времен
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг самых сексуальных клипов. На первое место эксперты поставили видео американского исполнителя Криса Айзека на песню Wicked Game. В этом черно-белом клипе Айзек снялся с датской супермоделью Хелен Кристенсен.
Крис Айзек представил Wicked Game еще в 1989 году, но настоящим хитом она стала только после того, как Дэвид Линч включил композицию в саундтрек фильма "Дикие сердцем". Поклонники режиссера с радиостанции в Атланте включили песню в ротацию, и она тут же стала мировой сенсацией. С тех пор было выпущено множество каверов. К слову, клип Айзека был создан при участии Дэвида Линча.
Второе место в рейтинге занял Принс со своей классической Kiss, а на третьем месте - Мадонна и ее клип на песню Justify My Love.
В топ-10 также вошли клипы I'm a Slave 4 U Бритни Спирс, Any Time, Any Place Джанет Джексон, Untitled (How Does it Feel) D'Angelo, Criminal Фионы Эппл, S&M Рианны, Fade Канье Уэста и Partition Бейонсе.