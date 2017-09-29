Гигиеническая помада признана потенциальным канцерогеном

Крупная французская организация по защите интересов потребителей Que Choisir заказала исследование качества гигиенической помады. И выводы анализа неутешительные, отмечает РИА "Новости". Оказалось, 50% опытных образцов содержит отравляющие вещества.



В общей сложности в рамках исследования был приобретен 21 образец бальзамов для губ разных фирм, в том числе крупных косметических брендов. И в итоге в 10 из них содержались канцерогенные вещества. К примеру, в некоторых образцах нашли минеральные масла с насыщенными углеводородами, которые при попадании в организм могут вызывать воспаление в лимфоузлах и печени. В составе бальзама для губ эти вещества особенно опасны, ведь есть риск проглатывания, слизывания помады.



Кстати, иногда угроза исходит из бактериального заражения помад и прочих косметических средств вследствие истечения срока годности. Было показано: в среднестатистической женской косметичке скапливается косметика, чей срок годности истек аж четыре года назад. А некоторые женщины хранят косметику даже по истечении 15 лет. Просроченная помада приводит к высыханию губ, их раздражению и вздутию. А грязные кисточки - просто рай обетованный для микроорганизмов, которые вызывают герпес, дерматомикоз и кожную сыпь.

