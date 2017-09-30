Фиолетовый картофель назван новым суперпродуктом

Если в вашем рационе много фиолетового картофеля и других ярких фруктов или овощей, то у вас снижен риск рака толстой кишки и воспалительных заболеваний кишечника, передает Zee News. Секрет в антоцианинах и фенольных кислотах, которые ранее уже связывались с предотвращением рака, говорят сотрудники Университета Пенсильвании.



Сообщается, что в рамках исследования ученые использовали свиней, которым давали вместе с высококалорийным рационом фиолетовый картофель. И это помогало снизить уровень интерлейкина-6 в кишечной слизи в шесть раз по сравнению с контрольной группой.



Интерлейкин-6 - важный для процесса воспаления белок. А его повышенный уровень связан с рядом белков, к примеру, с Ki-67, отвечающем за рост и распространение рака. По словам ученых, они применяли и сырой, и запеченный фиолетовый картофель. Эффект был идентичен.



Специалисты подчеркивают: в ярких овощах и фруктах немало витаминов, флавоноидов, каротиноидов, которые, видимо, влияют на химический путь интерлейкина-6. Если сравнивать обычный и фиолетовый картофель, то именно в последнем наблюдается более высокая концентрация противовоспалительных и антиоксидантных соединений.

