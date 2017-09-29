Правительство Каталонии пообещало провести мирный референдум

Правительство Каталонии пообещало, что примет все необходимые меры для того, чтобы референдум о независимости от Испании, запланированный на 1 октября, прошел мирно, сообщило в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на главу каталонского МВД Хоакина Форна.



"Правительство Каталонии ясно дало понять: люди смогут проголосовать", - привело агентство его слова.



Министр отметил, что региональное правительство Каталонии твердо намерено провести референдум, несмотря на возможные препятствия со стороны центрального правительства Испании.



Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании в воскресенье 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.

