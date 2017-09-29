В Европарламенте показали запрещенный на Украине фильм об Олесе Бузине

Европарламенте прошел показ запрещенного на Украине фильма о журналисте и писателе Олесе Бузине "Жизнь вне времени", сообщают "Вести".



Кроме того, евродепутатам зачитали открытое письмо матери погибшего. В нем она утверждает, что "это не Украина убила моего сына, а нелюди, враги Украины, которым нет прощения". Она также выразила благодарность Европарламенту и миссии ОБСЕ за то, что они уделяют внимание проблемам прав человека в Украине.



"Почему средневековое зверство могло случиться в географическом центре Европы в наши дни?", - такой вопрос ставится в предисловии к фильму. В нем друзья журналиста размышляют о том, как могло такое случится.



"Можно сколько угодно рассуждать о ценностях, европейских, американских, славянских, да хоть марсианских, о стремлении народов ко всеобщей справедливости, всеобщему равенству и благоденствию, но по факту: мы живем в стране, в которой за мысли, убеждения убивают...книги сжигают, а за выражение взглядов - сажают в тюрьмы или устраивают публичную травлю", - говорит голос за кадром в начале фильма.



На протяжении фильма неоднократно используются фразы и выступления Олеся Бузины, в которых он давал оценку политической и экономической ситуации в стране, предрекая скорый кризис.

