Меркель: позиции Германии и Франции по поводу будущего ЕС полностью совпадают

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила, что Германия и Франция обладают сходной позицией относительно будущего Евросоюза и проведения реформ интеграционного объединения.



"Между Германией и Францией есть полноценное согласие, когда речь заходит о предложениях (по поводу реформирования ЕС - ИФ)", - сказала германский канцлер в Таллинне, где 29 сентября должен пройти саммит Евросоюза по цифровым технологиям.



Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон и Меркель встретятся в эстонской столице перед саммитом, чтобы обсудить предложения французского лидера.



Ранее Макрон произнес речь о Европе, посетовав, что она "очень слаба, очень медленна и слишком неэффективна".



Французский президент высказался за устойчивое развитие, основанное на экологически чистой энергетике и продовольственной безопасности для европейцев. Помимо этого, Макрон предложил сделать зону евро "сердцем экономической мощи Европы в мире".

