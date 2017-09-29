Киберполиция предупреждает об обмане с "смс от банка"

Киберполиция Украины предупреждает о новых схемах смс-мошенничества с целью получения доступа к банковским счетам, сообщает Киберполиция.



"Злоумышленники действуют обычно по следующей схеме: используя услугу телекоммуникационных операторов, относительно подмены номера (первых трех цифр кода оператора), под видом банковского учреждения распространяют СМС-сообщение с информацией о блокировке банком платежной карточки. Для решения вопроса о «разблокировке» карточки, они предлагают позвонить на указанные в СМС номера телефонов. Когда владелец платежной карточки звонит по этому номеру, мошенники, выдавая себя за работников банковского учреждения, узнают информацию о номере банковской карты, CVV-код, пароль к Интернет-банкингу и другие данные", - говорится в сообщении.



Правоохранители советуют ни в коем случае не сообщать третьим лицам личные данные, с помощью которых они могут получить доступ к личным банковским счетам. При поступлении на телефон подозрительных смс-сообщений, работники киберполиции советуют незамедлительно сообщать об этом по номерам, размещенных на подтвержденных официальных источниках.

