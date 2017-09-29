Журналиста Васильца скрутили и вынесли из суда, пока читали его приговор

Во время оглашения приговора журналисту Дмитрию Васильцу и его коллеге Евгению Тимонину в зале Андрушевского суда произошла перепалка.



Когда судья в приговоре признал вину подсудимых, Василец прервал чтение возмущенными репликами. "Вам не стыдно вообще это читать?", - громко спросил журналист с места.



"Вы враг Украины. Вы судите патриотов за то, что они попытались примирить стороны конфликта ... Я понимаю, что приказ поступил, но вам стыдно должно быть", - заявил Василец.



В ответ суд потребовал у журналиста прекратить говорить во время зачитывания приговора. Василец ответил, что имеет право на "последнее слово".



В результате судья распорядился вывести Васильца из суда. Но тот продолжал говорить, и конвой, скрутив обвиняемого, вытащил его из стеклянного бокса.



Из суда удалили также Евгения Тимонина, хотя он молчал.



Суд приговорил Васильца и Тимонина к 9 годам лишения свободы. Их обвиняют в помощи про-сепаратистскому интернет-каналу "Новороссия ТВ".



Обвиняемые уже заявили, что подадут апелляцию.









