Украина направила в Венецианскую комиссию новый закон "Об образовании"

Украина направила в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) новый закон "Об образовании", вызвавший международный резонанс. Об этом в четверг в эфире телеканала "1+1" сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. "Сегодня я направил этот закон, как это и было договорено, на рассмотрение Венецианской комиссии, поскольку закон вступил в силу", - сказал он.

По его словам, текст документа еще необходимо перевести на иностранный язык, и министр образования и науки Украины Лилия Гриневич "официально передаст его на следующей неделе, когда будет вести консультации с Советом Европы".



Глава МИД назвал мифами опасения ряда стран о запрете на обучение на национальном языке, отметив, что уже проводил переговоры на эту тему со многими зарубежными министрами иностранных дел. Глава Минобразования Гриневич заявляла, что Венецианской комиссии потребуется один-два месяца, чтобы оформить выводы по этому закону. По ее словам, Киев ожидает эти выводы до конца осени, чтобы "четко понимать, как мы движемся дальше".



Ранее в четверг Климкин сообщал о том, что рассчитывает на конструктивный диалог по вопросу принятого на Украине закона "Об образовании" во время его предстоящей поездки в Будапешт.



Новая редакция закона об образовании вступила в силу на Украине 28 сентября. Документ, вызвавший резко негативную реакцию в ряде европейских стран из-за ущемления прав национальных меньшинств, предусматривает глубокую реформу всей образовательной системы. Поправки в закон раскритиковали семь стран. Протесты на разном уровне выразили Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Молдавия, Болгария и Россия.

