СМИ: в Черкассах расстрелян депутат горсовета

В Черкассах поздно вечером в четверг, 28 сентября, убили депутата городского совета Михаила Бинусова, сообщает местное издание Про все.



"Депутата расстреляли из автомата Калашникова. Депутат погиб на месте. Случилось это около гаражей, возле городского кладбища №2", – говорится в сообщении.



На место событий прибыли руководители прокуратуры, управлений полиции и СБУ по Черкасской области, проводятся оперативные мероприятия.



Отмечается, что Бинусов недавно был назначен на должность начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства в мэрии Черкасс.



"Ему была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте, все потоки были полностью перекрыты", – рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, прибывший на место убийства.

