В Каталонии изъяли миллионы бюллетеней для референдума

Полиция Испании изъяла около 2,5 млн бюллетеней и 4 млн конвертов для голосования на референдуме о независимости в одном из городов Каталонии, пишет La Vanguardia со ссылкой на источники в полиции.



Согласно ее данным, правоохранительные органы также изъяли около 100 избирательных урн. Фирма, у которой конфисковали урны, утверждала, что они были приготовлены для выборов в футбольном клубе Барселона.



Ранее в сентябре служащие Гражданской гвардии Испании изъяли несколько миллионов бюллетеней для голосования на референдуме по самоопределению Каталонии.



Также сообщалось об обысках в ряде правительственных учреждений Каталонии.



Как сообщал Корреспондент.net, накануне Высший суд Каталонии постановил правоохранителям препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества.



Напомним, власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме.



Ранее сообщалось, что Испания стягивает к Каталонии дополнительные подразделения полиции из-за референдума о независимости.

