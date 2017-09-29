Сурков и Волкер в начале октября обсудят миротворцев для Донбасса

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретятся в начале октября. Об этом заявил в своем прощальном интервью "Коммерсант" посол США в России Джон Теффт. "Это будет их вторая встреча", - напомнил дипломат. Одной из тем встречи станет предложенная Россией идея о размещении на востоке Украины миротворческой миссии ООН.

"Она стоит того, чтобы ее изучить. И я знаю, что Совет безопасности ООН в Нью-Йорке уже приступил к этой работе", - заявил Джон Теффт.



При этом дипломат уточнил, каким - с точки зрения Вашингтона - должен быть мандат возможной миссии ООН.



"Мы убеждены, что мандат такой миссии должен быть основан на уважении к суверенитету Украины и способствовать цели восстановления ее территориальной целостности. Миротворческие силы ООН должны быть наделены широким мандатом, который позволил бы им работать на всей затронутой конфликтом территории, включая возможность международного контроля украинской стороны границы между Украиной и Россией, с тем, чтобы избежать углубления или институционализации разделительных линий внутри самой Украины",= считает Тефт.



Он также отметил, что власти США считают важным "попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии".



"Но те критерии, о которых я упомянул, очень важны и они будут ключевыми при принятии решения, поскольку мы исходим из того, что любая подобная операция должна, прежде всего, содействовать выполнению Минских договоренностей", - добавил он.

