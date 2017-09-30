Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в РФ

Сенат Конгресса США в четверг на заседании утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом Соединенных Штатов в РФ.



Голосование прошло по упрощенной процедуре в конце заседания, так как ни один сенатор не запросил поименного голосования. Ранее выдвижение Хантсмана послом США в РФ единогласно поддержал комитет Сената по иностранным делам.



В ходе состоявшихся 19 сентября слушаний, посвященных его кандидатуре, Хантсман заявил, что у США "нет другого выбора", кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем. Кроме того, он сообщил о своем стремлении обсуждать с российскими властями борьбу с терроризмом, соблюдение договоров по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения, а также политическое урегулирование конфликта в Сирии и разрешение кризиса на Украине.



Джону Хантсману 57 лет, он получил образование в Пенсильванском университете и имеет степень бакалавра по международной политике. Хантсман работал в администрациях пяти президентов США. В 1992 году в возрасте 32 лет он возглавил дипмиссию в Сингапуре, став самым молодым послом США за последние 100 лет. С 2005 по 2009 года был губернатором штата Юта. В 2009-2011 годах занимал должность посла США в Китае.

