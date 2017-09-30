Украина упала на 14 позиций в рейтинге экономических свобод

Украина потеряла 14 позиций в ежегодном рейтинге экономических свобод Института Фрайзера, заняв 149-е место из 159-ти возможных. Об этом говорится в ежегодном докладе Экономическая свобода мира: 2016. Исследование проводил канадский Институт Фрейзера совместно с Украинским обществом экономических свобод. Так, лидером индекса стал Гонконг. На второй позиции – Сингапур, на третьем месте – Новая Зеландия.

Четвертую и пятую строчку занимают Швейцария и Ирландия.



Среди постсоветских стран в десятке лидеров оказались Грузия (8 место) и Эстония (10 место). Армения заняла 29-е место, Казахстан – 66-е, Россия – 100, Молдова на 102-ом месте, Азербайджан – 114.



Ниже Украины расположились Иран, Чад, Мьянма, Сирия, Ливия, Аргентина, Конго. На последнем месте – Венесуэла.



Отмечается, что критериями экономической свободы являются личный выбор, добровольный обмен, свобода выходить на рынки и конкурировать, безопасность личности и защищенность частной собственности.



Индекс измеряет 42 показателя в пяти областях: бремя налогов и государственные расходы; правовая структура и защита прав собственности; доступ к стабильным, обеспеченным деньгам; свобода международной торговли; регулирование кредитования, труда и бизнеса.



Напомним, в 2016 году Украина заняла 135 место в ежегодном рейтинге экономических свобод Института Фрайзера.

