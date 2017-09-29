Лукашевич: отказ Киева продлить закон об особом статусе Донбасса чреват осложнениями

Отказ Киева от продления закона об особом статусе Донбасса чреват критическим осложнением ситуации.



Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации. Текст размещен в пятницу на сайте МИД РФ.



Дипломат подчеркнул, что пока Киев не предпринимает усилий для политического урегулирования конфликта. "Под угрозой продление действия закона об особом статусе Донбасса, - отметил он. - Отказ от этого необходимого шага, замена этого закона новым, не соответствующим комплексу мер, чреват критическим осложнением процесса урегулирования".



По словам Лукашевича, "отсутствие воли украинских переговорщиков к мирному решению видно и в ходе заседаний контактной группы, где они отказываются фиксировать согласованную в "нормандском формате" формулу Франка-Вальтера Штайнмайера, сопрягающую проведение выборов и вступление в силу закона об особом статусе Донбасса".



Лукашевич также отметил, что Россия считает необходимым провести независимое международное расследование событий в Одессе в мае 2014 года. "Нельзя обойти вниманием трагические события 2 мая 2014 года в Одессе. У Киева было более трех лет, чтобы провести профессиональное и беспристрастное расследование. Ничего из этого не вышло", - констатировал дипломат.



Он отметил, что 19 человек провели в заключении долгие сроки "только за то, что выступали против переворота". "Обвинения против них, наконец, пришлось снять решением суда города Черноморска", - напомнил Лукашевич. "Издевательством над правосудием стало задержание в зале суда двух оправданных по этому делу - гражданина России Евгения Мефедова и Украины Сергея Долженкова, - продолжил дипломат. - Против них выдвинуты сфабрикованные обвинения. Фактически они так и остаются политическими заключенными на Украине, которые должны быть немедленно освобождены". "Настоящие же преступники до сих пор избегают наказания", - обратил внимание Лукашевич.



"В этой связи полагаем необходимым провести независимое международное расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года. Украина на это оказалась не способна", - подчеркнул российский постпред.

