Суд арестовал заводы Боголюбова и Коломойского по делу "Приватбанка"

Печерский райсуд Киева арестовал имущество "Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината", "Никопольского завода ферросплавов", "Марганецкого горно-обогатительного комбината" и "Днепроазота", которые контролируют Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на решение суда от 14 сентября 2017 года.



Арест наложен по просьбе Генпрокуратуры в рамках расследования хищения средств из "Приватбанка".



Из материалов следует, что должностные лица "Приватбанка" в 2014 году завладели государственными средствами НБУ на сумме более 19 млрд. грн. Эти средства были выделены на рефинансирование банка.



Следствие установило, что должностные лица под залог имущественных прав на товар в суммах от 18 до 73 млн долларов выдали кредиты предприятиям, которые заключили сомнительные сделки, перечислив средства на счета нерезидентов. Однако поставка товаров не состоялась, а деньги до настоящего времени не возвращены.

