В России вынесли предупреждение каналу CNN

Роскомнадзор вынес телекомпании CNN административное предупреждение за неверные выходные данные в эфире. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявил глава Роскомнадзра Александр Жаров, передает Интерфакс.



"Компания CNN получила административное предупреждение за достаточно банальное нарушение: неправильные выходные данные, которые они по закону должны сообщать в эфире", - сказал Жаров



Он также отметил, что такое нарушение случается довольно часто.



"Если ошибка будет устранена, CNN сможет продолжать работу в РФ, речь о прекращении работы канала в России не идет", - добавил глава Роскомнадзора.



"По (российскому) законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем, делается это через суд", - напомнил Жаров.



"Им (CNN) дано время, чтобы эту ситуацию исправить. И мы надеемся, что они достаточно оперативно с ней справятся", - подчеркнул глава Роскомнадзора.



Жаров также акцентировал внимание, что в таких действиях нет абсолютно политических мотивов.



"Я работаю не в политическом ведомстве, я работаю в надзорной службе. Мы выявляем нарушения в СМИ и на них реагируем", - резюмировал он.

