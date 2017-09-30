Во Львове число пострадавших от копченой рыбы выросло до 69 человек

Во Львове число пострадавших от копченой рыбы выросло до 69 человек

До 69 человек выросло число пострадавших от употребления зараженной рыбы во Львове. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Общее количество людей, пострадавших от употребления копченой рыбы, приобретенной на рынке "Привокзальный" во Львове, за сутки увеличилась еще на 6 человек.

"Были госпитализированы 63 человека, в том числе 6 детей (в ЛОИКБ - 60 человек, в том числе 6 детей, в инфекционное отделение Пустомытовской ЦРБ - 3 человека)", - сказано в сообщении.

В течение 25-28 сентября 17 человек, из них трех детей, выписали из Львовской областной инфекционной больницы по требованию (за последние сутки 5 человек, в том числе одного ребенка).

Сейчас на стационаре всего находится 46 человек, из них 3 ребенка (ЛОИКЛ - 43, из них 3 ребенка, Пустомытовская ЦРБ - 3). Состояние пациентов, находящихся в стационаре - средней тяжести с улучшением.

На амбулаторном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок, которые обращались к врачу, но отказались от госпитализации.