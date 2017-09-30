Во Львове число пострадавших от копченой рыбы выросло до 69 человек

До 69 человек выросло число пострадавших от употребления зараженной рыбы во Львове. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.



Общее количество людей, пострадавших от употребления копченой рыбы, приобретенной на рынке "Привокзальный" во Львове, за сутки увеличилась еще на 6 человек.



"Были госпитализированы 63 человека, в том числе 6 детей (в ЛОИКБ - 60 человек, в том числе 6 детей, в инфекционное отделение Пустомытовской ЦРБ - 3 человека)", - сказано в сообщении.



В течение 25-28 сентября 17 человек, из них трех детей, выписали из Львовской областной инфекционной больницы по требованию (за последние сутки 5 человек, в том числе одного ребенка).



Сейчас на стационаре всего находится 46 человек, из них 3 ребенка (ЛОИКЛ - 43, из них 3 ребенка, Пустомытовская ЦРБ - 3). Состояние пациентов, находящихся в стационаре - средней тяжести с улучшением.



На амбулаторном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок, которые обращались к врачу, но отказались от госпитализации.

