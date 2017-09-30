Кабмин: газ зимой дорожать не будет

В отопительном сезоне 2017-2018 годов газ дорожать не будет. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает в пятницу, 29 сентября, пресс-служба Кабмина.



"На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет. И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года", - уверяет он.



Он добавил, на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.



Розенко отметил, что наиболее тяжелый этап – осенью, когда растут цены на газ.



"Но цена на газ не будет повышаться, а следовательно, нет никаких оснований для повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, и нет никаких оснований говорить о раскрутке инфляции в осенне-зимний период", - сказал Розенко.

