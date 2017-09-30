Кто и как подпитывает «усталость от Украины»?

Сегодня уже, увы, становится модно говорить, что в мире, во всяком случае, в Европе накапливается так называемая «усталость от Украины». Вот с этим и надо разбираться: кто содействует этой «усталости»? Нет ли в ней украинского следа наряду с российским, разумеется? В связи с этим я и хочу спросить: скажите на милость, кто и по каким медицинским показателям разрешил выступать от имени всей Украины ее народному депутату Вове Арьеву по кличке «Бройлер»?..



Гарант нации? Нет. Потому что он понимает: если ты стремишься, например, в Европу, но при этом пытаешься ее пугать, то тебя пошлют. Куда? В место созвучное, но не в Европу...



А Вова пугает. Не всю Европу, правда, а только Венгрию, но на площадке Совета Европы, где, в общем-то, не очень любят, чтобы кто-то единолично выступал от его имени. Формально Венгрия обозлила Вову тем, что после подписания гарантом нации нового закона Украины об образовании глава МИД Венгрии Петер Сийятро пообещал, что его страна будет блокировать любое приближение Украины к ЕС. И Вова ответил: «Мы по-соседски с ними взаимодействовали. Если они не хотят взаимодействовать по-соседски, то, например, в Совете Европы количество украинских делегатов в три раза превышает количество венгерских, и мы можем повлиять на окончательное решение по Венгрии тоже. Если они прибегают к шантажу, а не к спокойным переговорам, то это ненадежное партнерство. ...То, что делает Венгрия – это шантаж, поэтому в этом случае мы будем действовать зеркально в отношении Венгрии, если они будут делать такое по отношению к нам». Что он имел в виду, не совсем понятно. Неужели вся украинская делегация в Страсбурге при виде делегации венгерской сможет подойти к зеркалу, спустить штанишки и юбчонки и показать украинское «зеркальное фе-е-е-е»? Не уверен даже при том, что в украинской делегации есть такие патриоты, что хоть святых выноси.



Но Вова говорит и этим только раздражает европейцев, которые, повторяю, не очень любят, чтобы их учили жить те, кто скребется на коленях в их дверь. Но Вова мне понятен. Он сделал карьеру на продвижении «евроценностей» в Украину, но на самом деле, я это подозреваю, он не любит Европу, потому что обижен на нее. И вот почему: как-то на заре грантоедческой молодости, в 2007 году, когда Вова работал на «5 канале» и только-только начинал бороться с «кровавой пандой», он прожигал гранты и шарился по Европе. И попал в Голландию, в тамошний кофешоп, где, похоже, и попробовал «европейские ценности». Я уж и не знаю, что Вова там пил, курил, вдыхал или слизывал, но он решил взять немного европейской дури, пардон, «ценностей» и домой, в нэньку. Ну, чтобы и другие поняли, какой кайф там, в кофешопе. А польские пограничники накрыли его и обвинили, что он незаконно пер дурь через четыре границы – Голландии, Германии, Польши и, собственно, Украины. Поскольку только сам Вова считает, что он умен, то становится понятным его нынешняя «антиевропейская» готовность к зеркальным ответам – после кофешопов ему что Польша, что Венгрия – на одно лицо, а прежняя обидка за отобранные «ценности» из кофешопа, которые не удалось толкнуть в Украине, жжет ляжку под карманом или где он там носит свои евро на борьбу за демократию...



Как вам такая версия? Но ведь кто-то должен найтись в Украине, чтобы сказать этому выперды.., извините, народному избраннику, что молчание – золото, а внешняя политика – это прерогатива гаранта нации. Так в Конституции записано. Тем более, что министр образования и науки Украины Лилия Гриневич собирается 6 октября сего года обсудить закон об образовании с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. А МИД Украины, по словам его главы Павла Климкина, уже направил в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию), подконтрольную Совету Европы, новый «образовательный» закон, вызвавший страшный международный резонанс.



Сначала Климкин предлагал всем недовольным законом об образовании сесть за стол переговоров и все обсудить. Но потом вдруг резко включил патриота. По его мнению, Украина не должна никого и ни о чем спрашивать или уговаривать, доказывая свою правоту, а вести себя жестко и бескомпромиссно. Как и надлежит нации и стране с самой нагодованной армией

Получилась практически эпическая эпистолярно-газетная битва влиятельного немецкого херра с обнаглевшим украинским, извините, хером. Херр Линднер страшно не понравился херу Мельнику тем, что предлагал пока не обсасывать тему принадлежности Крыма, а заняться экономикой и облегчить международные санкции против России. Хер Мельник так возбудился, что начал ехидно указывать, что все решает не Линднер, а, слава богу, «фрау Меркель»

Потому что не одна же Венгрия возмутилась, но еще и Россия, Румыния, Польша, Болгария, Молдавия и Греция ткнули Украину в нарушения ею языковых прав национальных меньшинств. То есть, кроме Словакии и Беларуси, практически все соседи Украины остаются недовольными.Вот поэтому Евросоюз и рекомендовал Украине запросить оценку Совета Европы по закону об образовании и только потом грозно и зеркально снимать штаны перед Европой. «Мы приветствуем намерение украинских властей запросить экспертное заключение Совета Европы и призываем сделать это как можно скорее. Это мнение должно быть надлежащим образом принято во внимание, как с точки зрения его позиции, так и с точки зрения введения в законодательство», – сказала украинскому журналисту УНИАН в Брюсселе спикер Внешней дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич.Климкин все подал и так собой, похоже, возгордился, что почувствовал себя очень сильным и забыл, что язык дипломату дается для того, чтобы скрывать свои мысли, а не нести всякую чушь, позорящую страну. Или выдающую ее сокровенные тайны. Например, подлинное, а не протокольно-декларативное отношение к странам-соседям. Сначала Климкин предлагал всем недовольным законом об образовании сесть за стол переговоров и все обсудить. Но потом вдруг резко включил патриота. По его мнению, Украина не должна никого и ни о чем спрашивать или уговаривать, доказывая свою правоту, а вести себя жестко и бескомпромиссно. Как и надлежит нации и стране с самой нагодованной армией. «...Должны вести с нашими друзьями и европейскими партнерами, и я здесь согласен с пани Лилией (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. – Авт.), конструктивный, но очень четкий, жесткий и последовательный диалог». По схеме «сами вы говно», что, по мнению Климкина, который читал облегченно-краткий справочник по дипломатии для детей, страдающих аутизмом и недержанием, и есть вершина компромиссного конструктива. Тем более что Венгрия, по Климкину, сама виновата в том, что сразу после Первой мировой войны начала выдавать венгерские паспорта в Закарпатье, которое уже тогда мечтало стать украинским. Ну, курский инженер, по странному недосмотру санитаров подъедающийся на ниве дипломатии, а не кадровый дипломат, что с него возьмешь. Но, впрочем, у нищебродов и идиотов одновременно всегда так: когда им что-то не дают или указывают на легкую, но заметную дебильность, они «включают» спесь и чванство – как защиту и реакцию на обидки...И вы думаете, в постмайданном дипломатическом корпусе Климкин один такой? Как бы не так. А и. о. главы МВД, а теперь посол Украины в Польше Андрей «Чуть-Чуть Мозга», ой, извините, Дещица, который под посольством России в Украине распевал про «Хутина Пуйло»? Он потом уже в Варшаве пытался «построить» польское руководство, недовольное «глорификацией» Степана Бандеры и Романа Шухевича в свете Волынской резни 1943 года? И результат? Польша чмурит Украину так, что скоро из «адвоката Украины в Европе» окончательно станет полноценным «прокурором» для нее. Надо это Украине?А посол Украины в Молдавии Иван Гнатышин, который явно и сдуру перевозбудился реакцией президента этой страны Игоря Додона на «образовательный» закон и послал того на фиг, фактически запретив и думать о визите в Украину.«Что касается контактов на высшем уровне, я себе не могу представить такую встречу в ситуации, когда президент Молдовы, избранный частью молдавского общества, или даже большинством молдавского общества, не уважает территориальную целостность моей страны и говорит, что на Украине идет гражданская война. О каком понимании и контактах можно говорить?», – сказал посол, возмутившись тем, что Додон в ходе своей президентской предвыборной кампании говорил о фактической, но никем не признанной принадлежности Крыма России. И все Додона поняли, а вот патриот-посол вознегодовал, краев не видя и на дипломатический статус не взирая. Вот и интересно знать, как отнесется к этому делу гарант украинской нации, за которого простой посол уже решает, с кем ему встречаться на самом высоком уровне, а с кем нет. Вот уж беда: моча и необузданный патриотизм, оказывается, бьют в голову одинаково, и с этим нужно что-то делать...Но Бог с нею, с Молдавией: она же не член НАТО и ЕС. Но как вам посол Украины в Германии Андрей Мельник, который, по мнению немецкой газеты «Штуттгартер цайтунг», – параллельно языковым страданиям – обхамил главу партии Свободных демократов Кристиана Линднера и позлорадствовал над частичным провалом этой партии на выборах в бундестаг. Получилась практически эпическая эпистолярно-газетная битва влиятельного немецкого херра с обнаглевшим украинским, извините, хером. Херр Линднер страшно не понравился херу Мельнику тем, что предлагал пока не обсасывать тему принадлежности Крыма, а заняться экономикой и облегчить международные санкции против России. Хер Мельник так возбудился, что начал ехидно указывать, что все решает не Линднер, а, слава богу, «фрау Меркель». Но вот беда: «фрау Меркель» все будет решать, если сможет сформировать коалицию и правительство. А без херра Линднера и его партии для нее это проблематично. И если Линднер войдет в коалицию и в немецкое правительство, то как он при этом будет воспринимать Украину? Не хера Мельника, на которого он-то хер и ложил (в смысле – клал), а именно на Украину? Согласитесь, как говорят в Одессе, цекавый вопрос...«Устает» Европа и от того, что официальный Киев, с одной стороны, из штанов выпрыгивает, доказывая, что в новом законе об образовании никакой языковой дискриминации нет. Но с другой – гарант нации, пытаясь угодить патриотам, утверждает: «Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке. На переменах, в воспитательном процессе». Или от того, что СБУ и Нацполиция рапортуют, что пресекли в Брюсселе «попытку проведения в Брюсселе антиукраинской акции, организованной и профинансированной из Российской Федерации». И смогли объяснить европейской общественности, что никакой притеснения свободы слова в Украине нет, а в это время в самом Брюсселе в Европарламенте показывают фильм об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине «Жизнь вне времени». И европарламентарии аплодируют словам из фильма: «Можно сколько угодно рассуждать о ценностях, европейских, американских, славянских, да хоть марсианских, о стремлении народов ко всеобщей справедливости, всеобщему равенству и благоденствию, но по факту: мы живем в стране, в которой за мысли, убеждения убивают... книги сжигают, а за выражение взглядов – сажают в тюрьмы или устраивают публичную травлю». А дома, в Украине, в Бердичеве, два журналиста Дмитрий Василец и Евгений Тимонин получают по 9 лет тюряги «за информационное содействие терроризму». То есть за то, чего вообще нет в Уголовном кодексе Украины......Нестыковки какие-то короче. И лично у меня одна надежда, что все порешает спикер Рады Андрей Парубий, который собрался спасать международный имидж Украины и первым наметил визит в Венгрию. В Будапешт. И я могу его понять: несмотря на известную справку о задержках умственного развития, Андрей знает, куда ехать. Ну, там, город красивый, гуляш и токайское вкусные, биттер-ликер «Уникум» на травах бодрит. Но вот что с Андреем будут делать в шикарном венгерском парламента (если там, конечно, поймут, что он им проклекочет) и как это поможет Украине – это вопросы, от ответов на которые даже сейчас наступает усталость. От Украины ее проблем в том числе. Это же украинские проблемы, а мы их во все чужие носы тычем...