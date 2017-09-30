Порошенко: производить Lamborghini и Porsche невозможно без Украины

Петр Порошенко заявил, что ряд крупных автопроизводителей не сможет выпускать свою продукцию без украинцев. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Выступая на церемонии открытия завода компании Leoni по производству кабельных сетей в Ивано-Франковской области, украинский президент напомнил, что продукция Leoni используется в автомобилях таких марок, как Audi, Volkswagen, Lamborghini и Porsche.

"Без украинцев сегодня это будет невозможно произвести", — заявил Порошенко.



Порошенко также поблагодарил иностранных инвесторов за то, что те "поверили в Украину".



Производство на Украине понесло серьезные потери вследствие разрыва промышленных и научных контактов с Россией. Так, в 2016 году власти страны приняли решение ликвидировать авиастроительный концерн "Антонов", который, по словам представителей компании, за весь год не собрал ни одного самолета.

