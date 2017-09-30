Порошенко поручил подать на Россию в суд из-за моста в Крым

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" при строительстве моста в Крым. Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в Twitter.

При этом он не уточнил, в какой именно суд Порошенко захотел пожаловаться. Ранее украинская прокуратура завела уголовное дело по статье "Нарушение правил экологической безопасности" при строительстве моста через Керченский пролив.

Как утверждают в Киеве, работы на месте строительства якобы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Кроме того, украинские власти опасаются изменения химического состава азовской воды.



Также сообщалось, что Украина готовит иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в августе и сентябре, при установке арочных пролетов моста. Замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюк заявлял, что из-за этого Мариупольский и Бердянский торговый порты недополучили прибыль.



Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

