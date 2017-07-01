Под видом "денег Януковича" в бюджет заложат средства по еврооблигациям

Власти планируют перечислить в госбюджет 1,3 млрд долл., которые Украина привлекла на внешних рынках через инструмент еврооблигаций, под видом конфискованных "денег Януковича". Об этом заявляет журналист Александр Дубинский на своем сайте.



На этот счет сегодня в Минфине состоится совещание, на котором глава ведомства Данилюк будет принимать глав правлений государственных банков. Они будут обсуждать, как госбанки собираются перечислять в бюджет 34,5 млрд гривен, "которых у них на счетах нет".



"Речь идет о том, что "денег Януковича" как таковых не существует. Это ценные бумаги - облигации государственного внутреннего займа. Которые еще не погашены. Но доходы от "конфискации" которых - уже предусмотрены в бюджете-2017. То есть, госбанки должны перечислить в бюджет деньги, которых у них на счетах - нет", - сообщает Дубинский.



Он отмечает, что по данным НБУ на 1.07.2017 - "денежные средства и их эквиваленты" в Укрэксимбанке составляют 6,2 млрд гривен, в Укргазбанке - 4,8 млрд гривен, в Ощадбанке - 42 млрд гривен.



И это не деньги банков - это деньги клиентов.



"Если из 53 млрд гривен, имеющихся на счетах госбанков отдать казне клиентские 34,5 ярда - система остановится. Поэтому власть "реформаторов" пошла по пути аферы", - утверждает журналист.



Тогда было придумано перевести средства от размещения еврооблигаций в бюджет как "деньги Януковича".



"Эти деньги уже поступили на счета в Укрэксимбанке, куда недавно заезжал Луценко, и сегодня либо в понедельник будут перечислены в госказначейство. А затем, пойдут, в том числе, на дотации другу и партнеру президента - аграрному барону Юрию Косюку.



То есть, чтобы попиариться на "конфискации денег Януковича и отдать их другу президента, власть одолжила 1,3 млрд долларов под 7,35% годовых на 15 лет.



То есть, за пиар Порошенко-Луценко-Данилюка налогоплательщики заплатят неким иностранным инвесторам 95.5 миллионов долларов в год. На протяжении 15 лет.



То есть, общая сумма переплаты по этому долгу за 15 лет составит 1,43 млрд долларов! Больше, чем сами "деньги Януковича", - заявляет Дубинский.



Он добавляет, что "деньги Януковича" якобы были конфискованы у ряда оффшорных компаний "может и по справедливости, но точно не по закону" и в перспективе нескольких лет эти деньги также придется вернуть.



"Сегодняшнее латание бюджетной дыры + пиар ряда "реформаторов", - обойдется стране минимум в 4 миллиарда долларов, плюс штрафные санкции и пени. Готовое уголовное дело против Данилюка, глав госбанков - Пышного, Гриценко, Шевченко, а также гаранта их организованной группы", - резюмирует Дубинский.

