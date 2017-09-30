Разминирование территории у склада под Винницей займет до двух месяцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для разминирования территории возле склада с боеприпасами в Винницкой области потребуется около двух месяцев. Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.



"Работы начаты и будут продолжаться до восстановления. Для того, чтобы 10 тысяч гектаров сегодня нам обследовать, понадобится около двух месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированы. Работа будет продолжаться до конца ноября. Возможно (они закончатся) раньше", — сказал Гройсман на брифинге в Винницкой области в пятницу.

